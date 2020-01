Grootste stijging huizenprijzen van Nederland in Schiedam

Schiedam is de gemeente waar het afgelopen jaar de huizenprijzen het hardst zijn gestegen. Volgens onderzoekers van het Rotterdamse softwarebedrijf Ortec gingen de prijzen voor een bestaand huis met 12,8 procent omhoog. Dat is ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde.

De onderzoekers zeggen dat het vooral Rotterdammers zijn die de prijs opdrijven in Schiedam. Een op de drie woningkopers in Schiedam is een Rotterdammer.

De reden is duidelijk: de prijs. Een standaard appartement (bouwjaar 1985, 70 vierkante meter) in Rotterdam kost 210 duizend euro. In Schiedam kost een vergelijkbare woning 35 duizend euro minder.

Het standaardappartement uit Schiedam is in de afgelopen twee jaar in waarde gestegen van 123 duizend euro naar 175 duizend euro. Dat is een stijging van 41 procent.

Een andere reden dat appartementen duurder zijn geworden in Schiedam is dat het aantal aangeboden appartementen afneemt.