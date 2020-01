Nog bijna de helft van minima-kaartjes Songfestival over; inschrijftermijn verlengd

Rotterdamse minima die zich hebben ingeschreven voor kaartjes voor het Eurovisie Songfestival, zijn zeker van een toegangsbewijs. De geplande loting is van de baan omdat een run op de kaartjes is uitgebleven.

Voor 4.250 Rotterdamse minima waren twee kaartjes gereserveerd. De inschrijving zou dinsdag aflopen. Maar er hebben zich tot dusverre maar 2.500 Rotterdammers gemeld. Voor allemaal is er dus een kaartje, mits ze voldoen aan de voorwaarden.

De organisatie geeft geen oorzaak voor de geringe belangstelling. De inschrijfperiode is met bijna twee weken verlengd.

Ook wil de organisatie het inschrijven aantrekkelijker te maken, door ook met een pluspakket te komen. Daarin zitten wat extraatjes, zoals consumpties en vervoer van en naar Ahoy.