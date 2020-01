Topjaar voor oude en nieuwe Luxor

Het oude en het nieuwe Luxor theater hebben in 2019 met ruim 335 duizend verkochte tickets een recordaantal bezoekers getrokken. In de afgelopen tien jaar kochten niet zoveel mensen een kaartje voor de twee Rotterdamse theaters.

Veel grote cabaretiers traden op voor uitverkochte zalen. Jochem Myjer trok ruim 24 duizend bezoekers, Youp van ’t Hek 12 duizend en Bert Visscher ruim 13 duizend. Na de uitverkochte reeks van Richard Groenendijk in november 2018 verkocht hij ook zeven voorstellingen uit in mei 2019.

Koninklijk bezoek

Een van de hoogtepunten van afgelopen jaar was de komst van het wereldberoemde Amerikaanse Dansgezelschap Alvin Ailey. Onder de 6 duizend gasten van de vier volledig uitverkochte voorstellingen, waren prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien.

Deze maand staan Waardenberg en De Jong voor het eerst in twintig jaar weer als duo op de planken. Alle ruim 26-duizend kaarten waren binnen twee dagen uitverkocht. Verder staan dit jaar de musicals Annie, Hello Dolly en Lazarus geprogrammeerd. In het najaar volgt nog een internationale dansvoorstelling.

Songfestival

De week van het songfestival zullen het oude en nieuwe Luxor vol staan met activiteiten, zoals de live streaming en feest op 16 mei samen met café Keerweer en een avond met oud-songfestivaldeelnemers op 15 mei.