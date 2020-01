Agenten van karton in Schiedam

"We hebben in december en januari bij de politie altijd het Donkeren Dagen Offensief, dan is een stukje extra veiligheid nodig in de winkels. Omdat ik niet overal tegelijkertijd aanwezig kan zijn heb ik vier replica's van mezelf laten maken. Deze worden her en der in de winkels gezet", aldus initiatiefnemer Glijn.

Het is natuurlijk algemeen bekend dat de politie kampt met capaciteitsproblemen. "Natuurlijk willen we meer collega's. Hetzij voor blauw bij Toezicht dan wel voor bij de politie. We komen altijd te kort. Dat is een ding voor de komende jaren. Het is heel vervelend maar met elkaar komen we er wel uit. Dit is gewoon leuk om te doen en het helpt misschien wel een beetje", legt Glijn uit.

Of het echt een afschrikwekkende werking heeft weet Glijn niet. "Het zal in eerste instantie misschien een schrikreactie geven. Het wekt het gevoel op dat de politie aanwezig is maar of het echt preventief werkt tegen diefstal weet ik niet dat zal de toekomst leren."