Zesdaagse TV aflevering zes: Van Schip heeft fans & koppel De Ketele-Ghys doet goede zaken

In de zesde aflevering van Zesdaagse TV is er aandacht voor Gerda, een wielerliefhebber die een fanclub voor Jan-Willem van Schip is gestart. Van Schip maakt met zijn maat Moreno De Pauw nog steeds kans op de eindzege, al heeft het koppel niet de allerbeste papieren.

Die zijn misschien wel in handen van Yoeri Havik en Wim Stroetinga, nadat het koppel Kluge-Reinhardt is weggevallen door ziekte van Theo Reinhardt. Het Nederlandse duo staat in het algemeen klassement weliswaar nog achter het leidende Belgische koppel De Ketele-Ghys, maar het ziet ernaar uit dat Havik en Stroetinga snel in dezelfde ronde zullen zitten, wanneer ze de grens van 300 punten doorbreken en een bonusronde krijgen.

In de uitzending blikken we ook nog terug op de eerste vijf dagen van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam.

Vanaf 19.30 uur is de ontknoping van de Zesdaagse van Rotterdam live te volgen op TV Rijnmond en via www.rijnmond.nl.