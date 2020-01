Onrust over gevolgen afsluiting N3 groeit

Op zondagavond 19 januari wordt de Randweg N3, bij Dordrecht, tien weken afgesloten voor autoverkeer. Dat leidt tot allerlei verkeersmaatregelen in de stad zelf en daarover groeit de onrust in Dordt.

Veel bedrijven en het Albert Schweitzerziekenhuis uitten al hun zorgen, maar ook inwoners en winkeliers roeren zich. Zoals de bewonersgroep Reeweg-Oost Ceramstraat en de winkeliersvereniging Vogelplein.

"De voorgestelde afsluitingen in de wijk zorgen dat wij onbereikbaar worden. Dat leidt tot veel omzetverlies en daarom hebben we protest aangetekend", zegt Ted Bogers namens de winkeliers.



Ook Nelleke de Smoker trok namens de bewoners van de Indische Buurt aan de bel: "de wethouder heeft me beloofd nog eens naar de maatregelen te kijken. We gaan ook inspreken bij de gemeente."

De Smoker voorziet files en sluipverkeer in Vogel- en Indische Buurt. Dat laatste is juist wat de gemeente met allerlei maatregelen wil tegengaan. "Maar dit gaat niet werken", voorspelt het oud-gemeenteraadslid.

"Ik snap de gemeente ook niet. Had met ons overlegd en om ideeën gevraagd. Die hebben we namelijk wel." Bogers is ronduit boos: "want wat er nu ligt willen we niet."

William Nederpelt, van de Fietsersbond, vindt de ophef in de stad overdreven: "Dit gaat puur over auto's. Met de fiets kun je gewoon overal heen. Zelfs tijdens de renovatie over de Wantijbrug."

Hij vreest wel dat vastgelopen autoverkeer fietsers gaat hinderen: "maar ik hoop toch dat veel meer mensen de fiets zullen pakken. Op social media krijg je het idee dat je in de auto moet omdat het vaak regent of erg koud is. Wat een onzin."