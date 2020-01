Koopjesjagen in de Gorinchemse kringloop

In de Gorinchemse kringloop is het deze week opvallend druk. De tijd van geld besparen lijkt aangebroken na de dure kerstdagen. "De bodem van de portemonnee komt weer in zicht."

De kersverse manager van de kringloop, Saskia van Diemen, geeft een rondleiding over de 'achterkant' van de kringloop. Er komt veel nieuwe kleding binnen en er wordt volop verkocht. "Er komen mensen die krap bij kas zitten maar ook Gorcummers met een volle zolder."

Het zijn tegenwoordig niet alleen koopjesjagers die de kringloop bezoeken. "Steeds meer millennials willen graag gebruikte spullen kopen", vertelt voorzitter Perry Sporken. "Duurzaamheid is voor deze groep belangrijk en het draait niet om de prijs."

De Gorinchemse kringloopwinkel speelt daarop in. Zo is er een afdeling die meubels opknapt en voorziet van een leuk kleurtje. Afgedankte tafels, stoelen en zelfs staartklokken worden dan weer aantrekkelijk voor jongeren. En dat slaat goed aan volgens Perry. "Er is eigenlijk meer klandizie dan dat we spullen hebben!"