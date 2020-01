Zo maak je van afgedankte groente een lekkere maaltijd

Met afgedankte groente en fruit van de markt een maaltijd bereiden. Dat was voor chef Manuela de opdracht voor de Rijnmond Wintertoer. Met een zak vol gevonden groente en fruit maakt ze in de keuken van haar restaurant Coco een smakelijk en gezond diner.

De buit bedroeg onder andere: gember, tomaten, mandarijnen, peren en een zoete aardappel. Manuela was verbaasd over de hoeveelheid groente die ze heeft gevonden. "Het is best veel. Hier kunnen twee mensen goed van eten."

In haar restaurant kookt ze overigens met verse producten van leveranciers. Voorheen heeft chef Manuela voor andere instanties gekookt met producten die supermarkten en restaurants niet meer wilden. "Ik heb daar leren om creatief te koken."

Manuela geeft het gerecht de naam: Bij elkaar geraapt zooitje. Kijk in de video hoe Manuela dit maakt.