Aboutaleb: landelijk vuurwerkverbod nu onvermijdelijk

Burgemeester Aboutaleb is verrast over de plotselinge meerderheid in de raad voor een algeheel vuurwerkverbod in Rotterdam. Tegelijkertijd hoopt hij dat het kabinet komende vrijdag een landelijk verbod afkondigt.

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans zei dinsdag dat zijn partij voor een vuurwerkverbod in Rotterdam zal stemmen. "De fractievoorzitter heeft met mij contact gehad om een aantal dingen te checken over de haalbaarheid, maar als het waar is, is er hiermee voor het eerst een meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod. Dat zou uniek zijn voor Nederland", zei Aboutaleb dinsdagavond tegen Rijnmond.

Als er alleen in Rotterdam een verbod komt, kunnen mensen nog wel vuurwerk kopen in de stad. De gemeentewet kan alleen het afsteken verbieden. Dat is volgens Aboutaleb te handhaven. Maar wat betreft burgemeester Aboutaleb is een landelijk vuurwerkverbod nu onvermijdelijk. Hij hoopt dat het kabinet vrijdag met maatregelen komt. "Dat betekent dan dat ook verkoop en distributie verboden zullen worden."

Aboutaleb noemt het verbod noodzakelijk geworden na alle incidenten. "Iedereen die de afgelopen jaarwisseling heeft meegemaakt heeft gezien welke rol vuurwerk speelt in het handhaven van de openbare orde. Zestig aanhoudingen, twee zwaargewonden, tientallen auto's in brand, als dat geen openbare ordeverstoringen zijn, dan weet ik het niet."

Hij gaat onderzoeken of er op veertien plekken in de stad evenementen kunnen worden georganiseerd als alternatief voor het zelf afsteken van vuurwerk.