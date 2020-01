Vuurwerkhandelaar: 'Als dit verbod er komt, ben ik natuurlijk klaar met mijn zaak'

Vuurwerkhandelaren in Rotterdam maken zich grote zorgen over het aanstaande vuurwerkverbod. "Ik heb ook een gezin en een hypotheek", zegt vuurwerkwinkeleigenaar Arjen Vaandrager.

"Hier slaap ik een paar nachten slecht van. Wat gaat dit voor ons betekenen?", vraagt hij zich vertwijfeld af. Als de gemeente vuurwerk in de ban doet, dreigen bovendien gevaarlijke situaties, vreest hij.

"De criminelen bij mij om de hoek zijn al extra illegaal vuurwerk aan het inslaan", zegt Vaandrager. Hij is eigenaar van vuurwerkwinkels De Vaan Vuurwerk en Cultivar in Rotterdam.

"En wat denk je van de gemeenten in de omgeving van Rotterdam? Die krijgen nu alles op hun dak", zegt een verontwaardigde Vaandrager.



Hugo Groeneweg van de Vuurwerkreus spreekt van onzinpolitiek. "Een gemeente kan zoiets helemaal niet alleen beslissen ook".

Groeneweg heeft een vuurwerkwinkel in Rotterdam en Barendrecht. "Als dit verbod er door komt, ben ik natuurlijk klaar met mijn zaak in Rotterdam. En in Barendrecht komen ook vooral klanten uit de stad."

Militairen

Toch denkt Groeneweg dat een verbod per stad helemaal niet kan. "Kijk, ik mag nu nog steeds verkopen, dat wel. Maar wie gaat het afsteekverbod handhaven? Gaat burgemeester Aboutaleb dan militairen inzetten?"

De eigenaar van de Vuurwerkreuswinkels verwacht dat de gemeente Rotterdam wel teruggefloten gaat worden door het kabinet. "Ze moeten gewoon doorgaan met het illegale en gevaarlijke vuurwerk aan banden te leggen. Dat is wel haalbaar", zegt een stellige Groeneweg.