Joop Zoetemelk terug in Ahoy: 'Een hele mooie ambiance hier'

Op de slotavond van de Woonings Zesdaagse was de beste Nederlandse wielrenner aller tijden toeschouwer in het Ahoy. Joop Zoetemelk, de winnaar van de Tour de France in 1980, verscheen ook voor de camera van RTV Rijnmond. "Het is een hele mooie ambiance hier."

Zoetemelk had het evenement sinds 1986 of 1987 niet meer bezocht. Dit jaar komt hij meer in Rotterdam omdat er een theatershow komt over zijn winst in de Tour van 40 jaar geleden. Dit is een idee van Dave Andriese die dinsdagavond ook in het Ahoy te vinden was. "De voorstelling is een groot eerbetoon aan Zoetemelk. Zijn generatie zorgde voor gouden tijden voor de Nederlandse wielersport. Iedereen van mijn leeftijd wilde fietsen door hem."

Het gesprek met van presentator Frank Stout met Zoetemelk en Andriese is hierboven te bekijken. Dat geldt ook voor de interviews met andere spraakmakende gasten.