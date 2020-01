Arno Bonte: trots dat Rotterdam als eerste vuurwerkverbod invoert

Arno Bonte begon in 2008 als kersvers Rotterdams GroenLinks raadslid samen met zijn collega uit de gemeenteraad van Den Haag met zijn strijd voor een verbod op consumentenvuurwerk. Zeker de eerste jaren was er veel en harde kritiek op Bonte. Nu twaalf jaar later wordt zijn doel voor Rotterdam bereikt: een vuurwerkverbod.

"Ik ben er trots op dat mijn stad Rotterdam als eerste stad van Nederland een volledig vuurwerkverbod invoert", zegt Bonte. Hij is inmiddels wethouder Klimaat in Rotterdam en kan zich nog goed herinneren hoe er vroeger tegen een eventueel vuurwerkverbod aan werd gekeken.



"In 2008 heb ik voor de allereerste keer een voorstel gedaan voor een vuurwerkverbod in Rotterdam". zegt Bonte tegen Rijnmond. "Als kersvers raadslid, want ik wilde dat we eindelijk eens een einde zouden maken aan die ellende. Dat haalde het toen bij lange na niet, maar was wel het startpunt van de campagne die ik daarna ben gaan voortzetten."

Twaalf jaar vechten

Veel bijval kreeg Bonte in de jaren daarna niet vanuit de politiek. "Langzaam zag je de publieke opinie wel omslaan, maar de politiek bleef daar eigenlijk afhoudend in. Die zag geen noodzaak om iets te veranderen aan deze uit de hand gelopen traditie."

Arno Bonte heeft ook tijden gehad dat hij eraan getwijfeld heeft om zijn strijd tegen het vuurwerk door te zetten. Maar juist gesprekken met slachtoffers zorgden ervoor dat hij doorging.

Landelijk verbod

Dinsdag maakte VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans bekend dat zijn partij zich achter een toekomstig vuurwerkverbod schaart en daarmee is er een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad ontstaan. Bonte denkt dat de landelijk politiek niet kan achterblijven.

"Het is wel te prijzen dat de lokale VVD-fractie hier zijn nek uitsteekt en partij kiest voor de vuurwerkslachtoffers. Het is een heel belangrijk signaal en ik hoop dat de landelijke politiek ook op korte termijn overgaat tot een landelijk verbod.

"Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen we in ieder geval hier in Rotterdam laten zien hoe wij gaan zorgen voor een veilige en vrolijke jaarwisseling. Door niet meer al die ellende met dat consumentenvuurwerk, maar gewoon een aantal professionele, mooie vuurwerkshows te organiseren waar iedereen van kan genieten."