Vlaardingse oud-burgemeester gaat politieke crisis in Krimpen bezweren

De Vlaardingse oud-burgemeester Tjerk Bruinsma gaat in Krimpen aan den IJssel aan de slag als informateur. Dat is unaniem besloten tijdens een extra raadsvergadering over de recent ontstane politieke crisis. Bruinsma gaat onderzoeken welke partijen nog met elkaar willen samenwerken in een nieuwe coalitie. De huidige vier wethouders blijven voorlopig in functie maar nemen geen beslissingen meer over controversiële dossiers.

Vlak vóór het kerstreces ontstond er een breuk in de huidige coalitie van Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen, VVD en D66. De twee Krimpense lokale partijen zegden toen het vertrouwen op in hun andere twee coalitiegenoten, tot verbijstering van VVD en D66.

De breuk ontstond door commotie over de voorgenomen verkoop van voormalig jeugdhonk Big Bear. Leefbaar en Stem vinden dat wethouder Neeleman (D66) de raad slecht heeft geïnformeerd over de voorgenomen verkoop aan een Hindoestaanse stichting die in het pand een yogacentrum wil starten. De twee lokale partijen zeggen overvallen te zijn door de verkoop en vinden dat hun wens voor een andere invulling van het pand en de plek door de wethouder wordt genegeerd. "Wij hebben nooit plannen gezien, het was zoeken naar informatie en dat neem ik de wethouder kwalijk", zegt fractievoorzitter Jeffrey van der Elst van Leefbaar. De lokale partij spreekt van een kundige wethouder die slecht communiceert en zich niet laat controleren.

Volgens de onder vuur liggende wethouder is er niets geheimzinnigs aan de deal en is jaren geleden door de raad besloten om het pand af te stoten. "Het is niet zo dat er achter iemands rug iets verkocht is. Alle besluiten van het college zijn openbaar, dus er is in die zin niets stiekems aan de hand", zegt Neeleman. Volgens de wethouder was er eindelijk een koper voor het pand dat al een tijdje leegstond en wil die ook de vraagprijs van bijna zes ton betalen. Hij staat voor een raadsel waarom deze verkoop tot een coalitiebreuk leidt. "Ik ben er zeker door overvallen."

Dat geldt ook voor de VVD. "Wij zijn overrompeld", zegt VVD-fractievoorzitter Sharon Tollenaar. "Wij hebben altijd gedacht dat de samenwerking nog dusdanig constructief was dat wij de samenwerking konden voorzetten", vervolgt zij.

Trein weer op de rails

Informateur Tjerk Bruinsma moet nu proberen de trein weer op de rails te krijgen in Krimpen. Hij gaat onderzoeken wat een bestendige coalitie kan zijn om de rit tot aan de gemeenteraadsverkiezingen uit te zitten. Geen van de partijen wil op een uitkomst vooruitlopen. "It takes two to tango en als ééntje zegt dat ze niet meer willen tango-en, dan kan ik wel op de dansvloer gaan staan maar dan blijft het leeg", zegt de VVD-fractievoorzitter met twee zetels in de Krimpense raad. Zij vindt het voorbarig om nu al zeggen of haar partij openstaat voor een lijmpoging. Ze wil eerst met de informateur om de tafel om een lijn uit te stippelen en te bespreken hoe de stabiliteit weer terug te krijgen.

Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen hebben samen acht zetels en voor een meerderheid in de raad hebben ze nog drie zetels nodig. "Meerdere combinaties zijn er mogelijk", zegt Leefbaar-fractievoorzitter Van der Elst. "En dat zou ook nog met de VVD kunnen. De informateur moet inventariseren wie er mee wil doen. Ik wil graag de kaarten zien van alle partijen." Over een voortzetting van een samenwerking met D66 laat Leefbaar zich niet uit. D66 heeft één zetel in de raad en ziet nog wel mogelijkheden om de huidige coalitie voort te zetten.

"Ik zie de situatie niet als een ontspoord huwelijk maar als een ontspoorde trein. We hebben schade opgelopen, we hebben lelijke dingen gezegd, we moeten een aantal dingen uitspreken, maar dat treinstel moet weer op de rails", zegt D66-wethouder Neeleman.