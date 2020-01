Vertegenwoordigt deze Rotterdammer Nederland op het Songfestival?

Het duurt nog een maand of vier tot het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam komt, maar de speculaties zijn in volle gang. Wie wordt de Nederlandse inzending? Shownieuws meldt op basis van 'een betrouwbare bron' dat Nederland dit jaar wordt vertegenwoordigd door de 33-jarige Jordan Roy uit Rotterdam.

Jordy van Toornburg, zoals hij eigenlijk heet, deed eerder met popgroep Adlicious mee aan X-Factor en stond individueel op het podium bij The Voice of Holland. Ook trad hij op met artiesten als Glennis Grace, Alain Clark en Waylon.

Met deze inzending zou Nederland een Rotterdammer afvaardigen naar het liedjesfestijn in dezelfde stad. Jordan Roy groeide op in een muzikale familie in Rotterdam, behaalde zijn diploma op het Conservatorium in het centrum en heeft sinds 2015 zijn eigen zangschool in Hoogvliet.

De geruchtenmolen over de Nederlandse inzending werd begin deze week extra aangewakkerd door NPO2-dj Timur Perlin. Die meldde in zijn ochtendshow dat de naam van de zanger of zangeres die Nederland gaat vertegenwoordigen, met de letter J begint. Al gauw zong de naam van onder meer Jacqueline Govaert en Judy Blank rond. Dat wordt nu overstemd door de naam van Jordan Roy.

Het Eurovisie Songfestival vindt op 12, 14 en 16 mei plaats in Rotterdam Ahoy. De organisatie en de NPO hebben nog niets naar buiten gebracht over de artiest die Nederland gaat vertegenwoordigen.