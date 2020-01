Het weer van vandaag: een grijze dag

Vandaag is een grijze dag met soms lichte regen of motregen. Met een middagtemperatuur van 12 graden is het erg zacht. Er staat een matige en aan zee vanochtend eerst nog (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden met regen. Met een temperatuur van 9 graden blijft het opvallend zacht. De zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Morgen is het bewolkt en staan perioden met regen op het programma. In de middag wordt het 13 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

De komende dagen komt er geen einde aan het opvallend zachte weer. Normaal is het in januari in het midden van het land 6,0 graden en in de nacht 0,8 graden. Vrijdagochtend wordt het al snel droog en wordt het wisselend bewolkt.

In het weekend is er veel bewolking met soms zon en alleen op zondag kan er een beetje regen vallen. Met een middagtemperatuur van 9 graden is het minder zacht dan vandaag en morgen.