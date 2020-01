Drones inspecteren Rotterdamse bruggen

Daarop is volgens de gemeente nauwkeurig te zien of er mogelijk schade of slijtage aan de onderkant van de brug is ontstaan. Het kleine bootje kan veel makkelijker op onbereikbare plaatsen komen, waardoor het beeld veel gedetailleerder wordt.

Dat scheelt een hoop tijd en mankracht, zegt Robert Aartsen, beheerder Civiele Kunstwerken van de gemeente Rotterdam.

"Om de onderkant van een brug echt goed te inspecteren, moet een bruggeninspecteur vaak gebruik maken van een boot. Als de doorvaarhoogte heel klein is, zetten we soms zelfs duikers in. Met een drone hoeft dat niet meer."

De proef met de op afstand bestuurbare boot vindt nu plaats bij kleinere bruggen in Rotterdam, zoals in Het Park bij de Euromast en de Crooswijksebocht. Bij goede resultaten worden de aquadrones mogelijk ingezet om grotere objecten te inspecteren. De drones kunnen volgens de gemeente namelijk ook ingezet worden om bijvoorbeeld bomen of rioleringen te controleren.