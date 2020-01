Reizigers horen man 'Allahu Akbar' roepen in Thalys; trein stilgezet op Rotterdam Centraal

Reizigers hoorden de man 'Allahu Akbar' roepen. Ook zou hij reizigers hebben belaagd. De man is opgepakt en de politie doet verder onderzoek.

Het voorval was in de trein die om 06:15 uur vanuit Amsterdam was vertrokken. In de trein brak paniek uit door de man. Zo probeerden mensen naar andere coupé's te komen. De Thalys kon na een half uur oponthoud weer verder.

De man was niet gewapend. Niemand raakte gewond.