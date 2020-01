Sportverslaggever Mart Smeets kijkt niet uit naar sportzomer: 'Opgeklopte onzin'

Generatiekloof tussen verslaggevers Mart Smeets en Frank Stout: 'Uw generatie is in de hype geboren'

Mart Smeets was dinsdagavond te gast op het middenterrein tijdens de finaledag van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Op de vraag of de sportverslaggever uitkijkt naar de aankomende sportzomer is hij duidelijk: ''Ieder jaar is schitterend. Wij overdrijven daar in. Waarom wordt dit een schitterende sportzomer?''

In 2020 worden onder meer de Olympische Spelen, het EK voetbal, een Formule 1-race in Nederland en de Tour de France georganiseerd. ''Nou en? Wat is dat voor onzin? Opgeklopte onzin! We hebben zo vaak kampioenschappen en de Tour in één jaar gehad. Dit is toch niet nieuws?'', vraagt Smeets zich af.



De bijna 73-jarige Smeets vervolgt: ''Je weet toch niet van tevoren of het mooi wordt? Als Tom Dumoulin in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk valt, wat dan? Als Epke Zonderland van 'dat ding' afglijdt, wat dan? Als het Nederlands elftal in de kwartfinale wordt uitgeschakeld, wat dan? We moeten reëel zijn. Geef die mensen de ruimte en laat ze lekker hun sport doen.''

'Bedrog en wielrennen is één'

Rijnmond-verslaggever Frank Stout geeft aan Smeets aan dat hij zich wél verheugt op het aankomende sportjaar. ''Journalistiek bestaat niet uit verheugen, maar uit het volgen wat er gebeurt. Als ik morgenochtend ga werken, dan begin ik aan de Ronde van Frankrijk. Ik ben bezig met een boek. Ik probeer wel reëel te zijn en doe niet graag mee aan hypes. U bent van een generatie die in een hype geboren is. Ik stoor me nergens aan. Waarom zou ik. Ga rustig je gang.''

Smeets geeft desondanks aan dat hij het wielrennen achter zich heeft gelaten. ''Bedrog en wielrennen is één. Dat heb ik ook niet geweten toen ik begon. Ik kwam uit een andere sport en was Amerikaans georiënteerd. Of het in 2020 nog steeds één is weet ik niet. Ik ben niet meer in het peloton. Ik geniet van de mensen die ik tegenkom op deze slotavond en voor de rest zoeken ze het maar uit. Ze hebben mijn volle zegen.''

Bekijk hierboven het volledige gesprek tussen sportverslaggevers Mart Smeets en Frank Stout.