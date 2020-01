Aboutaleb: 'kwestie Van Eikeren' gehoord via media

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft via de media moeten vernemen dat PvdA-raadslid Kevin van Eikeren werd verdacht van verzekeringsfraude. Als voorzitter van de gemeenteraad was hij niet geïnformeerd.

Dat schrijft Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. "Direct nadat de berichten in de media verschenen, heb ik contact gezocht met de heer Van Eikeren en met hem gesproken. Ik ben niet eerder geïnformeerd door de heer Van Eikeren of door anderen."

Het is niet duidelijk uit de brief wat de uitkomst van het gesprek is geweest. Wel schrijft de burgemeester aan de raad: "Maandagavond heb ik een brief ontvangen van de heer Van Eikeren waarin hij ontslag neemt als lid van uw raad. Daarmee beschouw ik deze kwestie als afgedaan."

Van Eikeren staat woensdag voor de rechter.