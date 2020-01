Sparta-trainer Fraser over doel tweede seizoenshelft: 'Voorzichtig zijn met wat je uitspreekt'

Sparta verblijft momenteel in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Trainer Henk Fraser benadrukt in de Spaanse zon dat zijn team niet ineens tot de middenmoot van de eredivisie gerekend mag worden. ''Volgens mij hebben wij op vier ploegen na de kleinste begroting. Normaal gesproken ben je een ploeg die in een groep zit bij de degradatiekandidaten. Dat is de realiteit'', zegt Fraser.

Sparta staat halverwege het seizoen op de elfde plek met 23 punten. ''We hebben een behoorlijke start gehad, maar je moet voorzichtig zijn met wat je uitspreekt. Dan zijn er altijd mensen die zeggen dat je je verstopt. Dus moet ik nu zeggen dat ik verwacht dat we Europees voetbal halen? Mensen verwachten van mij bepaalde uitspraken. Maar nee, we hebben een basis gecreëerd en onze doelstelling blijft om in de eredivisie te blijven. Natuurlijk gaan we voor twaalfde, elfde of heel sneaky in het linkerrijtje. Daar zijn we allemaal sporters voor.''



Transfers

Technisch manager Henk van Stee roerde zich al flink op de transfermarkt. Mica Pinto en Patrick Joosten werden per direct toegevoegd tot de selectie van Sparta. Jeffry Fortes tekende per ingang van volgend seizoen, maar zou zelf graag zo snel mogelijk aansluiten.

Daar tegenover staat het directe vertrek van Halil Dervisoglu naar Brentford, het zomerse vertrek van Ragnar Ache naar Eintracht Frankfurt en het naderende vertrek van Lars Veldwijk naar Zuid Korea.

''We werken heel nauw samen'', zegt Fraser over de wisselwerken met Van Stee. ''Om bepaalde jongens naar Sparta te halen moet je ze soms wel overtuigen. Daar gaat heel veel tijd en werk in zitten. Wat dat betreft ben ik zeer tevreden over het werk van Van Stee.''

Sparta speelt op vrijdagmiddag 10 januari in Spanje een oefenwedstrijd tegen Waasland Beveren.