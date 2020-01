Vader en dochter beklimmen Kilimanjaro voor War Child

De Rotterdamse vader en dochter gaan deze week op avontuur, ze doen mee met de Kili-Challenge van War Child. Toine en Rachelle vertrekken donderdag met hun team naar Tanzania om naar de top van de Kilimanjaro te klimmen. Opgeteld hebben ze al 13,5 duizend euro opgehaald voor kinderen in oorlogsgebieden.

"De fysieke uitdaging zit er wel goed in, zeker in combinatie met een avontuur in het buitenland", zegt Rachelle. Ze ziet het meeste op tegen dag drie van de klim. Dan is er een steiler moment. "De rest is zwaar afzien, maar daar zie ik minder tegenop dan dat kleine steile stukje."

Weinig zuurstof

Op dat stuk moet je je beide armen tegen de steile rotswand aan drukken. "Hugging the mountain heet dat", voegt vader Toine toe. "Dan omarm je de rots." Hij vindt zelf de topdag het spannendst, het laatste stuk met nog maar weinig zuurstof.

De Kilimanjaro is bijna zesduizend meter hoog. Rachelle vertelt dat ze vaker last heeft gehad als ze boven de vijfduizend meter komt. "Maar dat waren steeds korte expedities, niet goed verzorgd."

Thuis blijven?

De reis naar Tanzania is niet goedkoop, een paar duizend euro per persoon. Hebben Rachelle en Toine ook overwogen om thuis te blijven en dat geld over te maken naar het goede doel? "Het geld dat we ophalen om te gaan klimmen is een veelvoud van wat je zelf zou kunnen overmaken", zegt Toine.

Vader en dochter sluiten zich aan bij een groep van 73 Kili-Challengers. War Child, de organisatie waar het opgehaalde geld van alle klimmers heen gaat, helpt kinderen bij het verwerken van hun oorlogservaringen.