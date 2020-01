HET OPKAMERTJE 628 - 29 dec 2019

EERSTE UUR

1. Morgen ga ik op dieet – Rita Corita

2. Weet je, wat ik graag zou willen – Paula Dennis

3. Donna Donna – Jan Rot

4. Beesten – Wil van Dijk & Tight Squeeze

5. Ik vind het niet fijn als je dat zegt – Woe & Van der Laan

6. Wij hebben gelijk – Joop en Jessica

7. Liever thuis met z’n twee – The Sunbeams

8. Scenes uit een huwelijk – Hans Dorrestijn

9. Selectiemethoden – Hans Dorrestijn

10. Goeienavond Toos – Hans Dorrestijn

11. Oh!! Denneboom – De Ideale Schoonzonen

12. Het zadel is leeg – The Silver Stars

13. Slapen na je eten – De Tobo’s

14. As time goes by – Harry Nilsson



TWEEDE UUR

1. Buurvrouw – Johan Hoogeboom

2. Niet bijster origineel – Theo Nijland

3. Fotootje – Harrie Jekkers

4. Moord en brand – Esther Groenenberg

5. Ik heb vandaag een hond gekocht – Thijs Maas

6. Schat – Johan Goossens

7. Dinsdagmiddag drie uur - Jeroen van Merwijk

8. Als eerste – Dominique Engers

9. Frans is terug – Thijs Maas

10. Ik geef niet op – Ronny Mosuse

11. Halal woning – Roel C. Verburg

12. Geslachtsdeel – Roel C. Verburg

13. Dat dus – Roel C. Verburg

14. Gezongen telegram – Roel C. Verburg

15. De wereld op z’n kop – Van Piekeren