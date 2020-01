HET OPKAMERTJE 630 & 631 5 januari 2020

Gesprek van twee uur met Peter Voskuil, auteur van het monumentale, eind 2019 verschenen boek Eregalerij der Nederpop waarin de ontstaansgeschiedenis uit de doeken wordt gedaan van meer dan 100 opnames die de loop van de Nederlandse populaire muziek definiëren.

Gelardeerd met fragmenten van de liedjes waarover we het hebben.

EERSTE UUR

1. Bij ons in de Jordaan – Johnny Jordaan

2. Pierement – Johnny Jordaan

3. Christmas was a friend of mine – Fay Lovsky

4. Ik sta op wacht – Joop de Knegt

5. Och was ik maar – Johnny Hoes

6. Sophietje – Johnny Lion

7. Adieu Sophie – Joop de Knegt

8. Ach vaderlief – Zangeres Zonder Naam

9. Kom van dat dak af – Peter & zijn rockets

10. Om je geld – Jaap Fischer

11. Tem me dan – Jaap Fischer

12. Het kerkhof – Jaap Fischer

13. Cipier – Jaap Kerkhof

14. Speaking guitar – Gerhard Narholz

TWEEDE UUR

1. De Koning – Jaap Fischer

2. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy – Ria Valk

3. Darling, ik ben zo blij – Ria Valk

4. Little green bag – George Baker Selection

5. Ritme van de regen – Rob de Nijs

6. Spiegelbeeld – Willeke Alberti

7. Fröken fräken – Sven-Ingvars

9. Ik heb geen zin om op te staan – Het

10. You’re the greatest lover – Luv’

11. Ken je dat land – Boudewijn de Groot

12. De vrienden van vroeger – Boudewijn de Groot

13. Ketelbinkie – Miguel Corcho & Johan Frauenfelder

14. Testament – Boudewijn de Groot

15. Strand – Boudewijn de Groot

16. Beneden alle peil – Boudewijn de Groot

17. Metamorfose - Boudewijn de Groot

18. Jimmy - Boudewijn de Groot

19. Het smurfenlied – Vader Abraham

20. Het kleine café aan de haven – Vader Abraham

21. One way wind – The Cats