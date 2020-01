El Ouali (NIDA) stapt uit Rotterdamse gemeenteraad

El Ouali gaat daarvoor het land in. "Zo kan ik meer en beter bijdragen aan de groei en bloei van de partij", zegt de lijsttrekker van de partij.

Bas van Noppen neemt de komende maanden zijn plaats in als raadslid in Rotterdam. Hij was in voorgaande jaren actief als NIDA-burgerlid in Rotterdam. Van Noppen wordt tijdens de raadsvergadering op donderdag geïnstalleerd.