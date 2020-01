Vijf vragen over vuurwerkverbod in Rotterdam: wat betekent dat?

Plotseling was er dinsdagavond een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad. Ook de fractie van de VVD is om en daardoor lijkt dat verbodĀ een stuk dichterbij.

Wat betekent dat voor de jaarwisseling in Rotterdam en hoe gaat zo'n verbod gehandhaafd worden? Vijf vragen over een algeheel vuurwerkverbod in Rotterdam.

Wat houdt een algeheel vuurwerkverbod in?

Als er alleen in Rotterdam een verbod komt, kan je nog wel vuurwerk kopen in die stad. Ook mag je nog vuurwerk in bezit hebben. De gemeentewet kan alleen het afsteken verbieden. Als een algeheel vuurwerkverbod in de stad wordt ingevoerd, wordt het afsteken van vuurwerk gelijkgesteld aan het verstoren van de openbare orde.

"Iedereen die afgelopen oud en nieuw heeft gezien, weet welke rol vuurwerk speelt bij het verstoren van de openbare orde. Zo'n zestig aanhoudingen, twee zwaargewonden, tientallen auto's in brand. Als dat geen openbare ordeverstoring is, dan weet ik het niet", zei burgemeester Aboutaleb daarover.

Het afsteekverbod zal gelden voor alle soorten vuurwerk. In de gemeentewet kan geen onderscheid gemaakt worden in verschillende typen vuurwerk. Het vuurwerkverbod kan daarom alleen van toepassing zijn op alle soorten vuurwerk, dus ook siervuurwerk.

Dit artikel gaat verder onder de video waarin Aboutaleb reageert op de plotselinge meerderheid voor een vuurwerkverbod in Rotterdam.

Hoe wordt zo'n algeheel vuurwerkverbod gehandhaafd?

Volgens burgemeester Aboutaleb is een algeheel vuurwerkverbod te handhaven. "Ik ga ervan uit dat als we het afsteken verbieden, dat heel veel Rotterdammers het ook niet zullen kopen", zei de burgemeester donderdag op NPO Radio 1.

Omdat er nog niet daadwerkelijk over een verbod is gestemd, is er nog niet veel duidelijk over hoe het handhaven van het verbod eruit komt te zien. De politie zegt dan ook nog niet te kunnen reageren op de vraag hoe het vuurwerkverbod gehandhaafd gaat worden. "Het is net geopperd en het moet nog worden besproken. Een verbod is iets wat leeft in de samenleving en dat bekijken we met belangstelling", zegt de Rotterdamse politie.

De burgemeester heeft daarnaast nog alle hoop dat het kabinet vrijdag tot de beslissing voor een landelijk vuurwerkverbod komt. "Dat betekent dat dan verkoop en distributie ook verboden zullen worden."

Mocht dat landelijke verbod er niet komen, is alleen afsteken verboden in Rotterdam en dat betekent dat er niet gegarandeerd kan worden dat geen enkel stuk vuurwerk de lucht in gaat, zegt Aboutaleb. "Dat zal dus niet nul zijn."

Wat betekent dit vuurwerkverbod voor de vuurwerkshows?

Aboutaleb wil onderzoeken of er op veertien plekken in de stad evenementen kunnen worden georganiseerd als alternatief voor het zelf afsteken van vuurwerk. Een voorwaarde van de VVD voor het instemmen met een vuurwerkverbod is dat in alle veertien wijken van de stad een professionele show wordt georganiseerd.

Rotterdam had afgelopen jaarwisseling al vier georganiseerde, professionele vuurwerkshows: in Hoek van Holland, Nesselande en het kindervuurwerk en Nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam.

Jasper Scholte van productiebedrijf JMR, dat de huidige vuurwerkshows organiseert, verwacht dat er nog meer van die professionele shows bij zullen komen als er een vuurwerkverbod komt. Hij twijfelt alleen of er in elke wijk een show moet komen, zoals de VVD voorstelt.

"Ik denk dat we gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet alleen niet of je meteen in elke wijk een show moet doen. Mensen uit Zevenkamp komen ook naar Nesselande, bijvoorbeeld. Die kunnen gewoon even fietsen. Of dat de metro toch gaat rijden zou ook een goed idee zijn. Het lijkt mij hartstikke leuk als je een aantal vuurwerkshows op loop- of fietsafstand zou organiseren."

Scholte ziet dat zo'n concept van meerdere shows buiten Nederland al werkt. "Tijdens quatorze juillet (de Nationale Franse feestdag, red.) heb je overal georganiseerde vuurwerkshows. Het feit van samenzijn en een mooie show werkt overal op deze aardkloot, dus waarom niet in Nederland?"

Wat betekent dit vuurwerkverbod voor de verkoop?

Voor de vuurwerkverkoop verandert er niet zo veel als het tot een algeheel vuurwerkverbod komt in Rotterdam. Het kopen en verkopen van vuurwerk blijft legaal, zolang er geen landelijk verbod is.

Toch vragen vuurwerkverkopers zich af wat het verbod voor hen gaat beteken. Een van hen is vuurwerkwinkeleigenaar Arjen Vaandrager. De Rotterdammer is eigenaar van vuurwerkwinkels De Vaan Vuurwerk en Cultivar Vuurwerk.

"Hier slaap ik een paar nachten slecht van. Wat gaat dit voor ons betekenen?", vraagt hij zich vertwijfeld af. Als de gemeente vuurwerk in de ban doet, dreigen bovendien gevaarlijke situaties, vreest hij.

"De criminelen bij mij om de hoek zijn al extra illegaal vuurwerk aan het inslaan", zegt Vaandrager. "En wat denk je van de gemeenten in de omgeving van Rotterdam? Die krijgen nu alles op hun dak", zegt een verontwaardigde Vaandrager.

Hugo Groeneweg van de Vuurwerkreus spreekt van onzinpolitiek. "Een gemeente kan zoiets helemaal niet alleen beslissen ook".

Groeneweg heeft een vuurwerkwinkel in Rotterdam en Barendrecht. "Als dit verbod er door komt, ben ik natuurlijk klaar met mijn zaak in Rotterdam. En in Barendrecht komen ook vooral klanten uit de stad."

Per wanneer gaat een vuurwerkverbod in?

Dat is nog niet bekend. Wat nu wel duidelijk is, is dat voor het eerst een meerderheid van de Rotterdamse raad welwillend staat tegenover een vuurwerkverbod, maar er is nog niet over een motie die voor een vuurwerkverbod pleit gestemd.

GroenLinks in Rotterdam heeft aangekondigd snel met zo'n motie te komen voor een vuurwerkverbod. De kans dat de motie het haalt is heel groot nu de VVD in de raad nu ook voor een verbod is. GroenLinks vraagt al 12 jaar na elke jaarwisseling om een verbod in Rotterdam. Raadslid Stephan Leewis heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Hoe snel een vuurwerkverbod er gaat komen hangt ook af wat er in die motie komt te staan. De inhoud is nog niet bekend.

Wanneer het vuurwerkverbod in gaat, hangt af van de motie in Rotterdam en ook van wat er vrijdag gaat gebeuren. Dan komt namelijk de ministerraad bij elkaar. Burgemeester Aboutaleb heeft het kabinet opgeroepen om dan tot de beslissing voor een landelijk vuurwerkverbod te komen.