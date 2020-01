Feyenoord in sterk laatste kwartier voorbij Hoffenheim

Feyenoord heeft woensdagmiddag in Marbella de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar met 3-2 gewonnen. In het Spaanse kustplaatsje was het Duitse Hoffenheim (nummer 7 van de Bundesliga) de tegenstander in een oefenwedstrijd. Feyenoord kwam na een 2-0 achterstand terug. Door twee doelpunten van Narsingh en een laat doelpunt van Toornstra kwam de uiteindelijke score op het bord: 3-2.

In de eerste helft kwam Feyenoord sterk uit de startblokken. Via Steven Berghuis creëerde Feyenoord in de zevende minuut de eerste kans. Het eerste doelpunt was echter voor Hoffenheim. In de dertigste minuut schoot Christoph Baumgartner de bal achter Feyenoordkeeper Justin Bijlow.

Tijdens de rust vonden geen wissels plaats. In de 62e minuut was het echter wel raak: coach Dick Advocaat wisselde liefst zeven spelers tegelijkertijd. Het vernieuwde elftal moest na een klein kwartier een tegendoelpunt dulden. Het afstandsschot van Sebastian Rudy werd door Johnston van richting veranderd.

Feyenoord liet zich echter niet uit het veld slaan en vocht terug. Drie minuten na het doelpunt van Hoffenheim was het raak. Luciano Narsingh vond het doel na een voorzet van Sam Larsson. Feyenoord drukte na het doelpunt door. Vrijwel direct maakte Narsingh zijn tweede van de middag na een snelle counter.

In de laatste minuut bezorgde Jens Toornstra Feyenoord de eerste overwinning van 2020. Hij chipte de bal over de doelman van Hoffenheim.

Later vandaag verschijnen interviews van het oefenduel op de website. Zaterdag staat de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma.

Bekijk hieronder het duel van Feyenoord met Hoffenheim:

Opstelling Feyenoord:

Bijlow, Geertruida (61. Hendriks), Botteghin (61. Van der Heijden) , Senesi (61. Johnston), Malacia (61. Burger), Tapia (61. Larsson), Toornstra , Kökcü, Berghuis (61. Narsingh), Jørgensen, Sinisterra (61. Hall).

Scoreverloop:

30. 0-1 Baumgartner

75. 0-2 Rudy

79. 1-2 Narsingh

80. 2-2 Narsingh

89. 3-2 Toornstra