Rijnmond Rewind: Hoe is het nu met Merel Pontier en de dodencel?

Merel Pontier uit Rotterdam voert al jaren actie voor een ter dood veroordeelde in de VS, Clinton Young. Hij wordt verdacht van een dubbele moord, maar het bewijs is zeer dubieus. Sterker: alles wijst erop dat een ander de dader is.

In oktober 2017 spraken we Merel, vlak voordat zij afreisde naar Texas, waar Clinton Young zou worden geëxecuteerd. De zaak kende vervolgens een verrassende wending. Merel Pontier (27) zat samen met Renate Bouwmeester in het vliegtuig, met wie zij de Clinton Young Foundation runt.

"Bij aankomst had Renate honderden berichten binnengekregen. Tijdens onze vlucht was de executie gestopt. Dat was heel onwerkelijk. We hebben samen zitten huilen in het vliegtuig, zo blij waren we."

Clinton Young(36) had 18 jaar in de cel op zijn executie zitten wachten. De afscheidsbrieven waren al geschreven. "We hebben hem de dag erna bezocht en hij kon het nog niet geloven."

Uitstel

De belangrijkste reden van het uitstel is de aankondiging van een hoorzitting. Daarop wordt bekeken of de kroongetuige David Page valse verklaringen heeft afgelegd. Het zijn juist deze verklaringen waarop Clinton Young is veroordeeld. En het is juist deze David Page die zelf alle kenmerken heeft van de dader.

"Op het tweede plaats delict zijn handschoenen gevonden met DNA van David Page en kruitsporen. En die handschoenen waren gekocht, vlak voor de tweede moord." Geen enkel forensisch spoor wijst in de richting van Clinton Young.

Merel Pontier sprak in de eerdere uitzending van Radio Rijnmond al haar verbazing uit over het falende Amerikaanse rechtssysteem, zoals dat ook in de bekende documentaire Making a Murderer wordt geïllustreerd. Daar kan nu een bizar hoofdstuk aan worden toegevoegd.

"Een vroegere officier van justitie in de zaak Clinton Young blijkt in het geheim te hebben gewerkt voor de rechter in diezelfde zaak. Als juridisch adviseur, die zelfs een concept-vonnis had geschreven. Dat mag helemaal niet, die twee functies zouden gescheiden moeten blijven."

Schandaal

Een officier van justitie die in een strafzaak voor de rechter werkt, het zou in Nederland een enorm schandaal zijn. Maar niet in de VS. "Het is door geen enkel nieuwsmedium opgepakt..."

Merel Pontier heeft Clinton Young in 2018 nogmaals bezocht en een radicale stap genomen: ze verhuisde naar de VS. "Ik heb mij aangemeld bij de universiteit van Austin in Texas. Ik wil meer weten over de doodstraf en mijn doel is om advocaat te worden in de VS."

Ze hoopt niet alleen Clinton Young meer te kunnen bijstaan maar ook andere ter dood veroordeelden. Hoe reageren de Amerikanen op de komst van de jonge, Nederlandse juriste?

"Ik krijg hele positieve reacties. Ze vinden het fijn dat ik ter dood veroordeelden wil helpen en tegelijkertijd vinden ze het heel jammer dat het nodig is dat er mensen uit Europa komen om zich daarvoor in te zetten."

