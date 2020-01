Politie doet getuigenoproep in Pools na schietpartij Schiedam

De politie heeft in het centrum van Schiedam borden met een getuigenoproep in het Pools geplaatst over de dodelijke schietpartij aan de Boomgaardstraat.

In een woning werd zaterdagavond 28 december een 26-jarige Rijswijker doodgeschoten. Uit onderzoek blijkt dat er toen rond 19:30 uur naast het dodelijk slachtoffer nog iemand gewond is geraakt. Die persoon heeft, eventueel met hulp van anderen, de woning verlaten.

Volgens de politie moet dit opgevallen zijn bij omwonenden, voorbijgangers en uitgaanspubliek. De politie hoopt via het onderzoek meer informatie over de schietpartij te krijgen.

Omdat er veel Polen in het gebied werken en wonen is de oproep ook in het Pools te geplaatst door de politie. Het heeft volgens de politie niets te maken met de achtergrond van dader of slachtoffer.