Nog drie verdachten opgepakt na vondst zwaargewonde man in Rotterdam

De politie heeft drie mannen aangehouden naar aanleiding van een ruzie op oudejaarsavond aan de Sumatraweg in Rotterdam-Feijenoord. Daarbij werd een zwaargewonde man aangetroffen. Op de bewuste avond hield de politie al een man (62) en een vrouw (41) aan.

Het gaat nu om drie mannen tussen de achttien en twintig jaar die afgelopen weekend opgepakt werden. De politie maakte dit woensdag bekend.

Agenten die op oudejaarsnacht op de reanimatiemelding van de Sumatraweg af gingen, troffen daar een zwaargewonde man met hoofdletsel aan. Na snel ingrijpen bracht het ambulancepersoneel de 42-jarige man in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat er een ruzie plaatsvond in de woning die gepaard ging met flink wat geweld. De politie hield diezelfde avond twee verdachten aan. Onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van nog drie verdachten. Toch is er nog veel onduidelijk en daarom is de politie nog steeds op zoek naar getuigen.