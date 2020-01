Dordtse gemeenteraad wil geen vuurwerkverbod

In tegenstelling tot de gemeenteraad van Rotterdam, wil die van Dordrecht géén vuurwerkverbod. Burgemeester Kolff wil dat wél en denkt dat de Dordtse raad zich uiteindelijk zal moeten schikken in een landelijk verbod.

Een meerderheid van politieke partijen Beter voor Dordt, VVD, CDA en PVV wil geen totaal verbod. Marc Merx (VVD) weet dat zijn partijgenoten in Rotterdam al 'om' zijn: "Maar wij zijn nog niet zover."

Onvermijdelijk

GroenLinks en D66 in Dordrecht zien een verbod nog liever vandaag dan morgen afgekondigd. ChristenUnie/SGP denkt dat een verbod in de toekomst onvermijdelijk is.

Seniorenpartij VSP, PvdA en Gewoon Dordt voelen zich door de gebeurtenissen tijdens Oud en Nieuw min of meer gedwongen om tot een vuurwerkverbod over te gaan.

Irene Koene van Gewoon Dordt wil dan ook georganiseerd vuurwerk in plaats van consumentenvuurwerk: "Houd een mooie lichtshow", stelt ze voor. Burgemeester Kolff vindt dat de gekte in de nieuwjaarsnacht zo groot is geworden, dat er "paal en perk aan gesteld moet worden."

Niet normaal

"Vaders die hun 12-jarige zoons prullenbakken op laten blazen. Minstens zestig zijn er gesneuveld, 500 euro per stuk. Ik vind het niet normaal. En het moet allemaal door u en mij betaald worden."

Kolff steunt de meerderheid in de Tweede Kamer, die op een nationaal vuurwerkverbod afstevent: "En ik denk dat onze gemeenteraad zich uiteindelijk zal moeten schikken naar landelijke wetgeving."