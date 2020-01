Geadopteerde kerstbomen terug in de grond: 'Dag boom, tot december!'

Bij het uitgiftepunt kunnen mensen in december hun geadopteerde kerstboom met kluit en al ophalen. In januari moeten ze die weer terugbrengen. Dan gaan ze de grond weer in, tot de volgende kerst.

Op straat

"Als je nu op straat kijkt, overal liggen bomen. Mensen denken: kerstmis is voorbij, hoppa, weg met die boom! En die gooien we dan op straat. Ik vind dat raar", zegt Els. Ze had een aantal jaar een kunstboom. "Maar dat is ook niks."

Nu heeft ze dus een kerstboom geadopteerd. Els is niet de enige. In totaal hebben 229 mensen deze kerst een boom opgehaald om die na de kerst weer in de grond te laten zetten. Zo kan de boom verder groeien. Wie wil, kan volgend jaar dezelfde boom weer in huis halen.

In de pot

"Dinsdag komt de kwekerij uit Boskoop ze allemaal weer ophalen", legt Ankie uit. "Ze gaan met pot en al de grond in, het is niet goed om ze steeds uit de pot te halen. In december komen ze weer hier naartoe."

Elke boom heeft een nummertje op een label. "We moeten er ook op letten dat het nummer er nog aan zit", zegt Ankie. "Zonder button krijg je je statiegeld van tien euro niet terug.

Een boom adopteren wordt populairder, in 2018 werden er nog maar 125 kerstbomen geadopteerd, afgelopen kerst dus al bijna het dubbele aantal.