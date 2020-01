Nog steeds geen oplossing voor Dordtse dierenweide

Het voortbestaan van de dierenweide in de Dordtse wijk Sterrenburg is nog altijd onzeker. De beheerder en de gemeente Dordrecht zijn het oneens en een juridisch gevecht dreigt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Dordtse stadhuis bood Pieper aan het college van B&W een door ruim zevenhonderd mensen ondertekende petitie tot behoud van de dierenweide aan.

De gemeente zegde in de zomer van vorig jaar de huur van het grasveld achter de woning van Pieper per 1 oktober op. In het verleden trachtte de gemeente al vaker om de dierenweide weg te krijgen, maar de rechter stak daar een stokje voor.

Na ophef over de nieuwe poging tot sluiting vroegen enkele partijen wethouder Sleeking om te zoeken naar een oplossing. Ambtenaren boden Pieper een nieuw huurcontract aan met allerlei voorwaarden, die hij niet ziet zitten.



Pal voor Kerstmis liet de gemeente alle ganzen op de weide vangen en afvoeren. "Die dieren zorgden voor veel klachten uit de wijk", zegt Sleeking. Pieper was zó boos over die actie dat hij werd aangehouden en een nacht in de cel moest zitten.

"Maar ik ben een vredelievend mens, daarom heb ik hier de petitie aangeboden en gezegd dat ik hoop dat er een goeie oplossing komt", aldus Pieper. Hij vindt dat de gemeente niet zomaar eenzijdig het contract kan verbreken.

Wethouder Sleeking denkt van wel: "daar hebben we ook juridisch advies voor ingewonnen. Er is aan de beheerder een nieuw contract voorgelegd met redelijke voorwaarden. Binnenkort ga ik met hem in gesprek."