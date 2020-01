Frauderend raadslid diep door het stof: 'Ik ben een eikel'

Kevin van Eikeren is ex-raadslid, PvdA'er, Rotterdammer, maar ook 'een eikel, een grote klootzak'. Zo ziet hij zichzelf, als hoofdrolspeler in een fraudezaak. Woensdag stond hij voor de rechter.

Van Eikeren heeft bekend dat hij verzekeringsmaatschappijen heeft opgelicht. In totaal incasseerde hij 7.000 euro, door te suggereren dat zijn camera, laptop of schoenen waren gestolen. De fraude kwam aan het licht doordat hij dezelfde spullen bij meerdere maatschappijen claimde. En die hadden dat door. "Ik ben niet alleen een boef, maar ook een slechte boef."

Acht keer had hij een valse aangifte gedaan. Dat was dus niet in een opwelling. "Nee, ik heb het bewust gedaan." Maar waarom? De rechter somde op: een intelligente man, raadslid, verantwoordelijke functie... Van Eikeren snapte het zelf ook niet helemaal. Maar het had zeker met zijn verleden te maken.

Er volgde een verhaal over een jeugd waarin hij armoede had gekend. Hij had geprobeerd zichzelf op te tillen: studie sociologie aan de Erasmus Universiteit, politieke carrière. "Maar ik had ook financiële problemen. Mijn eigen bierbrouwerijtje leverde niet veel op, terwijl ik wel veel huur moet betalen. Er staat nog een studieschuld. Dus ik keek naar mijn bankrekening en werd bang voor donkere dagen. Toen kwamen ineens herinneringen aan vroeger naar boven."

Excuses

De laatste valse aangifte was enkele dagen voor hij raadslid werd, nota bene onder meer in de Commissie Veilig. Meerdere keren brak Van Eikeren als hij zijn verhaal deed voor de rechter. Snikkend: "Ik wil mijn excuses maken, naar de verzekeringsmaatschappijen, maar ook naar de kiezers en de PvdA."

Voor justitie was die politieke functie wel een punt. "Door fraude als dit moeten we met zijn allen meer premie betalen. Als samenleving. Dezelfde samenleving waarvoor u zich inzette als gemeenteraadslid voor de PvdA. U schaamt zich, maar u moet zich ook diep schamen."

Als het aan justitie ligt, dan moet Kevin van Eikeren een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Daarnaast hangt hem een voorwaardelijke celstraf van een half jaar boven het hoofd, als hij nog een keer de fout in zou gaan.

Afgelopen maandag besloot hij zijn raadszetel op te geven. Pas diezelfde dag had hij de PvdA-fractie ingelicht over de fraudezaak. "Niemand wist het. Het zat alleen in mijn hoofd. Ik voel wel een zekere berusting nu het uitgekomen is."

In zijn slotwoord waren er weer de tranen. "Mijn leven is in puin. Mijn kinderen hebben het nog niet door. Die zullen pas later horen wat een klootzak hun vader was." De rechter in Rotterdam doet op 22 januari uitspraak.