Emmaschool mogelijk donderdag weer open na uitbraak norovirus

Het lijkt erop dat de Rotterdamse Emmaschool donderdag weer open kan. In totaal meldden zo'n vijftig leerkrachten van vier scholen in Rotterdam-Noord zich ziek na een gezamenlijke studiedag maandag.

Het gaat om scholen van de stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek. Daaronder vallen de Emmaschool, de Goede Herderschool, de Heijbergschool en de Hildegaerdtschool. De Emmaschool, met 470 leerlingen, moest zelfs helemaal dicht door het ontstane personeelsgebrek.

"Van een school waren twintig leerkrachten ziek en dan in het niet meer rond te krijgen. Eigenlijk stonden we met onze rug tegen de muur", zei Annelies van Dijk van de scholenkoepel woensdag op Radio Rijnmond.

"Wij hebben de ouders vanmiddag allemaal een brief gestuurd en verwachten dat de school morgen weer open gaat. We gaan vanavond inventariseren en hopen er morgenochtend tussen 07:00 uur en 07:30 uur duidelijkheid over te hebben."

De leerkrachten zijn waarschijnlijk besmet met het norovirus. Dat zegt de Rotterdamse GGD na een eerste onderzoek. De tekenen van het virus zijn braken en diarree.