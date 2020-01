Troost kijkt terug op periode als technisch directeur van Feyenoord: ‘Het was niet altijd even makkelijk’

Feyenoord is in Spanje voor een trainingskamp. Het was voor de Rotterdamse club een bewogen eerste helft van het seizoen. Zo nam Dick Advocaat de rol van trainer over van Jaap Stam. Ad-interim technisch directeur stond middenin dit proces. Troost: “het was absoluut geen saaie periode, maar een hele hectische periode waarin veel is gebeurd. Het was niet altijd even makkelijk, maar desondanks wel erg leerzaam.”

Het seizoen kende hoogte- en dieptepunten voor Troost, die aan het eind van het seizoen terugkeert naar de raad van commissarissen van Feyenoord. “Dieptepunt één was natuurlijk het vertrek van Jaap Stam, het tweede dieptepunt was het lekken naar het AD rond van Jean-Paul Gastel. Dat blijf ik vervelend vinden.”

Sjaak Troost is samen met opvolger Frank Arnesen druk bezig voor de komende seizoenen. "Dick wil er twee spelers bij en daar zijn wij het mee eens. We zijn nu druk bezig om te kijken of dat lukt. Het is niet dat we zomaar een kast kunnen opentrekken en daar een stapeltje spelers vinden. We moeten er dus creatief mee omgaan. Wat het gaat worden zien we later."

Een andere kwestie voor Feyenoord is het vinden van een opvolger van Dick Advocaat. Troost kan daarover nog geen duidelijkheid geven. "De start van het tweede deel van het seizoen is voor ons op dit moment het belangrijkst. Ik kan dan ook niet zeggen of Dick Advocaat volgend seizoen trainer blijft omdat er gewoon nog niet over gesproken is, ik wil niet op de zaken vooruit lopen."



Sjaak Troost treedt aan het eind van januari af als ad-interim technisch directeur bij Feyenoord. Hij keert dan terug in de raad van commissarissen van Feyenoord. Zijn opvolger is Frank Arnesen.