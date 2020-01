Keeper Justin Bijlow na rentree bij Feyenoord: 'Ik wil me mengen in de concurrentiestrijd'

Keeper Justin Bijlow heeft bijgedragen aan de winst van zijn ploeg in de oefenwedstrijd tegen tegen Hoffenheim (3-2). Bijlow keert na een blessure terug in het doel bij Feyenoord. "Het is bijna een jaar geleden dat ik in het eerste een wedstrijd heb gespeeld. Ik kreeg vandaag een kans om me te laten zien. Ik kan tevreden terug kijken op deze wedstrijd."

Of Bijlow eerste keeper van Feyenoord kan worden is de vraag. Na de wedstrijd kan de 21-jarige zich misschien mengen in de concurrentiestrijd met Kenneth Vermeer, die in de eerste seizoenshelft eerste keeper van Feyenoord was. "Ik wil deze week goed doorkomen, mezelf laten zien. Dan zien we volgende week zaterdag wel wie er onder de lat staat tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen".