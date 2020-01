Girlpower op TV Rijnmond: nieuwe serie over opmerkelijke sportvrouwen uit Rotterdam

Girlpower is de naam van een tentoonstelling in Museum Rotterdam en een nieuwe serie op TV Rijnmond. Centraal staan sportvrouwen uit de Maasstad die iets bijzonders hebben gepresteerd. Zondag is de eerste van drie afleveringen.

Hoofdrolspeelster in de eerste aflevering van Girlpower is Lenie Wensveen-van der Jagt (76). Zij was op 23 september 1956 de eerste Nederlandse voetbalster die een doelpunt maakte in een interland. Als 14-jarige scoorde Lenie in Essen tegen West-Duitsland in een duel dat met 2-1 verloren ging en ook nog eens niet erkend werd als ‘echte’ interland.



In de jaren 50 weigerde de KNVB het voetbal voor vrouwen serieus te organiseren en dus ontstond een wilde bond. Die bond organiseerde de interland met West-Duitsland zelf, los van de voetbalbazen uit Zeist. Het zou uiteindelijk tot 1973 duren voordat er een echte voetbalinterland voor Nederlandse vrouwen werd georganiseerd. Dat duel ging met 1-0 verloren van Engeland.

Voetbal en vrouwen, de KNVB wilde er lang niet aan en deelde zelfs boetes uit aan clubs die een dameselftal hadden. Over die strijd gaat Girlpower.

Programmamaker Tenny Tenzer zocht Lenie Wensveen-van der Jagt op en het resultaat van die ontmoeting zie je zondag om 17:15 uur op TV Rijnmond. In de driedelige serie zullen ook de bijzondere verhalen van judoka Deborah Gravenstijn en tafeltennisster Jolanda Paardekam te zien zijn.