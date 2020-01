Aantal bedden Rotterdamse nachtopvang uitgebreid

Het aantal bedden op Rotterdamse nachtopvanglocaties is uitgebreid. Vanaf deze week zijn 288 plaatsen beschikbaar. Dat schrijft het college in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De uitbreiding is onder meer mogelijk gemaakt door de verhuizing van de nachtopvang aan de Bredestraat naar een grotere locatie verderop in de straat. Dit pand in het centrum biedt plaats aan 39 bedden voor de nachtopvang, zeven flexibele bedden en 30 bedden voor de winteropvang.

Ook is de tijdelijke voorziening voor nachtopvang aan de Noorderkanaalweg omgezet in een permanente voorziening. Deze locatie is bovendien uitgebreid met 24 tot 40 bedden.

Met de uitbreiding is er volgens het college nu voldoende capaciteit om te voldoen aan de ingeschatte vraag naar nachtopvangbedden. Totaal is dat recent stapsgewijs gegroeid naar 280 en nu dus naar 288.