'Jongeren zouden ook meer op hun geld moeten letten'

Armoede is de laatste maanden veel onder aandacht gebracht. Bijvoorbeeld door 50 euro challenge. Ook diverse raadsleden uit Rotterdam grepen de mogelijkheid aan om een week te proberen rond te komen van maar 50 euro.

In de Wintertoer deze week aandacht voor besparen. Wat voor tips hebben de deelnemers van die 50 euro challenge? We gaan langs bij Tim Versnel van de Rotterdamse VVD en Duygu Yildirim van de PvdA Rotterdam.

Zware klus

Beide raadsleden vonden het een leerzame - en ook wel zware klus. Duygu Yildirim: "Het was best confronterend die week met zo weinig geld door te moeten komen", is de eerste reactie.

Beiden geven aan ook nu zuiniger te leven. Yildirim: "Ja, kritisch kijken naar waar je je boodschappen vandaan haalt." Tim Versnel zegt zich tegenwoordig in de aanbiedingen te verdiepen. "Dat deed ik daarvoor eigenlijk nooit. Maar het is echt wat ik iedereen zou willen aanraden. Dat scheelt je tientjes."

Besparen

Er komen diverse bespaartips voorbij. Maar beide raadsleden wijzen erop dat iemand in de armoede soms niet meer kan bezuinigen. Juist die extraatjes, zoals nieuwe apparatuur kopen of kleed- of kappersgeld kom je tekort.

Yildirim zegt dat de gemeente ook werkt aan het bestrijden van armoede. Zo is laatst het Jeugdtegoed met honderd euro verhoogd. Maar ze wijst er ook op dat de Rotterdammers zelf voor een sociaal netwerk kunnen zorgen. Dat je bij vrienden of familie kunt aankloppen en kan terug vallen op hulp, als je geen geld hebt.

Maar Tim Versnel vindt dat eigenlijk iedereen op zijn geldzaken moet letten. Weet wat je hebt en wat je uitgeeft. Versnel zegt na de deelname aan de challenge echt te besparen. De dure speciaal biertjes in het café worden overgeslagen en daarvoor in de plaats komt een gewoon biertje "Scheelt weer een paar euro's."

Tip voor jongeren

Vooral jongeren zouden beter op hun geld moeten letten en ook een spaarpotje moeten aanleggen. Versnel denkt dat de meeste wel wat geld per maand kunnen besparen, dat zou je dan later weer kunnen gebruiken voor je eigen huis.

Duygu Yildirim wijst ook op de vele abonnementen die er tegenwoordig zijn. "Tegenwoordig heb je ook vaak een fietsabonnement." Volgens het PvdA-raadslid uit Rotterdam moet je je afvragen of je dat allemaal wel nodig hebt. En misschien, zegt ze, moeten de scholen ook weer meer aandacht aan geldzaken besteden.

Versnel van de VVD zegt het ook dit jaar vol te gaan houden. Hij spaart voor zijn bruiloft. Yildirim zegt nu ook aan een financiële buffer te werken.