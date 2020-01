Medewerkers technische groothandel ODS Barendrecht leggen werk neer

De stakers eisen een structurele loonsverhoging van vijf procent over het afgelopen jaar en over 2020. Ook moeten alle 'verslechteringen van de cao' van tafel, zegt Kleijer. Het gaat met name om medewerkers in de logistiek en om productiemedewerkers.

Ze haalt onder meer het voorbeeld aan van een magazijnmedewerker die moet overwerken zonder toeslag. "De FNV is niet tegen het verruimen van de werktijden, we vinden dat medewerkers daar een toeslag voor moeten ontvangen. Bij de huidige werknemers willen ze dat binnen drie jaar afbouwen. Nieuwe mensen willen ze de toeslag sowieso niet geven. Dat is voor ons onbespreekbaar."

De FNV rekende in eerste instantie op zo'n vijftig actievoerders. Maar na een oproep van de directeur van ODS zijn donderdag tot zo'n twintig medewerkers alsnog aan het werk gegaan, zegt Lettie Kleijer van FNV. "De directeur zei tegen zijn personeel dat het beter is niet te gaan staken. Hij zei dat hun bedrijf ook niet zo lekker gaat en hij best wil bemiddelen. Hij ziet kansen, maar hij is een van de tweeduizend bedrijven die onder de cao vallen. Wij zijn uitgepraat."

De actievoerders van ODS mogen van hun baas niet staken op het eigen terrein. Daarom wordt uitgeweken naar een zaal in het Van der Valk in Ridderkerk, aan de overkant van de groothandel.

Geplande stakingen

Volgens vakbond FNV is de actie van donderdag een opmaat naar de geplande stakingen bij technische groothandels van komende maandag.

"Bij de technische groothandels klotst het geld tegen de plinten en merken de collega's met de laagste salarissen daar helemaal niets van", zegt Lettie Kleijer van FNV. Volgens haar is de actiebereidheid onder de duizenden leden groot.