Zeventigplussers maken theaterdebuut: 'Kinderwens gaat in vervulling'

Het idee is afkomstig van theatermaker Wendy Hoogendijk. Zij werd gevraagd om op te treden in De Vijverhof, maar had een veel beter idee: "Het is leuker om de rollen om te draaien en het publiek op het podium te zetten."

En dus werd er gezocht naar spelers voor de voorstelling. Eén van de hoofdrolspeelsters is de 77-jarige Yvonne Hammendorp-Bergman. Voor haar gaat er een kinderwens in vervulling: "Ik heb altijd al graag in het theater willen staan, maar ik heb een opvoeding gehad waar dat niet aan de orde was. Nu wordt mijn droom werkelijkheid."

Eenzaamheid

Sjaan Hoogland is 86 jaar en kijkt uit naar haar theaterdebuut. "Heel bijzonder. Ik had nooit kunnen denken dat dit nog zou gebeuren. Ik speel de rol van de fee en voel me bevoorrecht dat we dit nog kunnen."

Eenzaamheid onder ouderen is nog altijd aan de orde van de dag en dit project gaat de eenzaamheid tegen, legt Wendy Hoogendijk uit. "Je kunt thuis gaan zitten, maar je kunt ook met een groep in teamverband werken. Daardoor voel je ook de verantwoordelijk om elke repetitie te komen en elkaar te helpen. Dat gaat eenzaamheid zeker tegen."

Expositie

Naast de voorstelling bestaat het project ook uit een foto-expositie. De foto's van de hoofdrolspelers zijn voorzien van interviews en quotes en hangen in het naastgelegen winkelcentrum De Koperwiek. De foto's en interviews zijn gemaakt door Eva Kruijs.

"Ik probeerde echt de verhalen te koppelen aan de rollen en daar kwam een aantal thema's uit naar voren", zegt Kruijs. "Ze vertelden zelf ook over keuzevrijheid, wat een lang en gelukkig leven is en wat daarvoor nodig is. Ook vertelden ze wat voor bijzondere dingen ze hebben meegemaakt in hun leven."

"Ze staan zo echt ontzettend in de spotlights. Daarnaast vonden ze het heel bijzonder dat vreemden stopten om juist hún verhaal te lezen en de foto's te bekijken", zegt Kruijs trots. "Dan glunderen ze aan alle kanten."

Kaartjes bijna uitverkocht

Er staan twee voorstellingen gepland in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel en de kaartjes vliegen de deur uit. De voorstelling op 19 januari is uitverkocht, voor de voorstelling op 15 januari zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. De expositie in winkelcentrum De Koperwiek is gratis te bezichtigen.