Dordtse Raad wil feitenrelaas stadionplan FC Dordrecht

De Dordtse gemeenteraad wil alle verslagen en details op tafel hebben van wat wethouders en ambtenaren de afgelopen twee jaar besproken hebben over en met FC Dordrecht.

Met dit zogeheten feitenrelaas hoopt de raad duidelijkheid te krijgen of het college van B&W de club fatsoenlijk behandeld heeft en waarom ze géén garantie voor een nieuw stadion krijgt.

De vergadering werd woensdagavond bijgewoond door rond de honderd supporters van FC Dordrecht. Zonder nieuw stadion heeft de club geen bestaansrecht meer, hebben onderzoekers eerder vastgesteld.



Directeur Hans de Zeeuw zei gisteravond nog eens dat hij zich belazerd voelt door twee wethouders. Hij doelde daarbij op Marco Stam en Piet Sleeking, beide van Beter voor Dordt.

Het duo zou hem na het afschieten van een vorig stadionplan hebben aangeraden om met een nieuw plan te komen, maar daarbij niet duidelijk gezegd hebben dat gemeentegarantie nooit gegeven zal worden.

Dat laatste staat in het coalitieakkoord, maar De Zeeuw kreeg de indruk dat dat niet heilig was. Op 15 oktober vorig jaar hoorde hij dat ambtenaren positief waren over het nieuwe plan.

Op 3 december schoten burgemeester en wethouders het echter af. "Ik was verbijsterd" zei De Zeeuw tijdens de informatieavond, die de gemeenteraad dinsdag hield.

Insprekers

In het Stadskantoor luisterden raadsleden en zo'n honderd supporters van de club naar insprekers en betrokkenen in het proces. De Raad moet nog oordelen over het stadionplan.



Een meerderheid lijkt B&W te steunen, maar geen enkele partij zei daar iets over. Na afloop liet Robbert den Boer (Beter voor Dordt) wel weten dat zijn partij er intern nog niet uit is.

Arine van den Ham (CDA) vroeg om een feitenrelaas en kreeg daarvoor raadsbreed steun. Pikant detail is dat haar partij met Beter voor Dordt in coalitie en college zit.

Volgende week dinsdag is er opnieuw een informatieve avond met insprekers van andere gebruiker van het sportcomplex Krommedijk. Ook dan komen er géén debat en standpunten.

Het feitenrelaas dreigt de besluitvorming ook te vertragen. "Zo gaan we kapot", zei De Zeeuw daarover. Hij moet eind deze maand duidelijkheid hebben om te bezien of de club kan voortbestaan.