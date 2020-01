20 jaar geleden: Daniel van Cotthem gedood door zinloos geweld

Het was niet het eerste geval van 'zinloos geweld' dat in onze regio een leven kostte. Bijna precies een jaar eerder was er in Gorinchem een stille tocht, nadat twee meiden werden doodgeschoten tijdens een avondje stappen. En nu, een jaar later, was er weer hetzelfde verdriet en waren er weer dezelfde geschokte reacties.

Wat was er gebeurd?

"Daniel bracht zoals wel vaker zijn vriendin Loes met de trein naar huis, in Gorinchem", verklaarde zijn vader een paar dagen na de fatale mishandeling. "Hij wilde zijn vriendin beschermen tegen het steeds toenemende geweld bij de spoorwegen. Dat hij nu zelf het slachtoffer zou worden, hadden we nooit kunnen bedenken."

Op 7 januari 2000 stond de eerstejaarsstudent Journalistiek samen met zijn vriendin te wachten op de trein, toen hij werd ingesloten door een groep dronken jongeren op het station Vlaardingen-Oost. Hij werd geslagen, op z'n hoofd.

Daniel ging naar huis en ging slapen, maar de volgende ochtend werd hij niet meer wakker. Na een spoedoperatie in het Dijkzigt ziekenhuis (nu Erasmus MC) overleed hij de volgende dag in het ziekenhuis.

In de loop van de zondag kwam het nieuws naar buiten. Opnieuw was er iemand omgekomen door zinloos geweld.

Binnen een paar uur werden ook de eerste arrestaties verricht. Vier mensen kwamen in de cel terecht, maar het was niet duidelijk of ook degene erbij zat die de fatale klap uitdeelde.

Schok

Korte tijd later kwamen vrienden van Daniel met het idee om een stille tocht te houden. Iets meer dan duizend mensen liepen mee. Sommige mensen namen kaarsen mee, terwijl anderen met fakkels liepen.

"Ik ken heel de jongen niet, maar ik ben wel de hele dag al een beetje van streek", liet een van de deelnemers van de stille tocht weten.

"Ik heb zelf ook een dochter op de middelbare school en dan gaat het toch door je heen - of je het nou wil of niet. Diep treurig dat het zo dichtbij komt."

Enkele dagen later volgde een tweede stille tocht. Toen waren er rond de twintigduizend deelnemers.

Rechtszaak

Vier maanden later stonden vier jongeren voor de rechter. Het waren Mike (24), zijn vriendin Rita (17) en de tweelingbroers Remi en Arnout (22).

De vier verklaarden dat er ruzie was ontstaan over een fles wodka-cola die op de trap naar het perron stond. Mike, die al het nodige op had, deelde een keiharde klap uit.

De 24-jarige man stond bekend bij zijn vrienden als iemand die 'losse handjes' had. Hij was al meerdere keren uit een discotheek gezet.

Hoofdverdachte Mike werd veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs. In hoger beroep werd dat teruggebracht tot vier jaar cel en tbs. De anderen kregen celstraffen tot 3,5 jaar.