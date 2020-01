Aantal zieke leraren nog meer opgelopen, Emmaschool wel weer open

De Rotterdamse stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek (PCOHS) kampt momenteel met een grote ziekteplaag onder de leerkrachten. Van de 150 leerkrachten die onder de stichting vallen, zaten er woensdag 45 ziek thuis. Het gaat om leerkrachten van de Emmaschool, Goede Herderschool, Heijbergschool en Hildegaertschool.



Dat aantal is donderdagochtend zelfs verder opgelopen tot zestig, vertelt Van Dijk. Ze sprak zelfs van een crisis. "Maar het goede nieuws is dat alle scholen nu wel weer open kunnen." Zo zijn leerkrachten extra komen werken en staan directeuren voor de klas. "Het is gelukt om alle kinderen welkom te heten vandaag. Daar zijn we heel blij mee."

Wat de oorzaak is van de grote ziekteplaag, wordt momenteel onderzocht door de GGD en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Mogelijk gaat het om het noro-virus, waarvan het ziektebeeld meestal tussen de 24 en 48 uur duurt.



"We waren op de eerste werkdag na het nieuwe jaar met 190 personeelsleden bij elkaar. Dan zijn de contacten iets intenser dan op een normale schooldag", legt Van Dijk uit. "Alle aanwezigen op die dag moeten een vragenlijst invullen, om te onderzoeken hoe dit kan en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen."

De stichting let momenteel wel goed op. "Als leerkrachten nog klachten hebben, mogen ze nog niet naar school komen. We hopen wel dat we woensdag de piek hebben gehad. We leven een beetje bij de dag."