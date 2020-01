De 30-jarige Stephan K. uit Barendrecht verschijnt donderdag voor de rechtbank in Dordrecht. Hij wordt verdacht van het doden van zijn ex-vriendin Bianca van Es uit Rotterdam.

Bianca van Es (29) werd november vorig jaar dood in haar woning aan de Luntershoek in Charlois aangetroffen. K. ontkende eerder.



Verslaggever Paul Verspeek is in de rechtbank aanwezig en twittert over de zaak: