Charlotte rijdt de Arctic Challenge: 'We zijn eigenlijk ontzettende koukleumen'

Vriezen - een zeer toepasselijke achternaam voor deze tocht, realiseert ze zich - leerde haar vriend vorig jaar kennen. "Na drie maanden zei hij: zullen we die challenge rijden? Ik zat nog op een roze wolk en het leek me wel leuk", legt ze uit. "Maar toen bleek het toch wel iets meer voeten in de aarde te hebben dan ik dacht."

De tocht rijdt het tweetal met een Porsche Cayenne, waar wat aanpassingen aan gedaan zijn. "We hebben ons goed voorbereid. Of eigenlijk - híj heeft ons goed voorbereid. Mijn vriend heeft een kacheltje ingebouwd, een massagemat gekocht. We hebben warmtedekentjes, nieuwe sneeuwbanden en extra licht op de auto. Het is geen sneeuwschuiver, maar het is dan ook een toertocht voor personenauto's."

Bij de Arctic Challenge gaat het vooral om het navigeren en uitzoeken van de slimste route naar het volgende punt. Dat gebeurt op basis van coördinaten. "Ik vind het spannend, omdat het eigenlijk een soort puzzeltocht is. Wat kom je onderweg tegen? Ik ben nog nooit in Scandinavië geweest, maar op filmpjes en foto's ziet het er fantastisch uit."

Vriezen hoopt met de tocht zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed doel dat ze zelf heeft uitgekozen. Haar dochter is verstandelijk beperkt en verblijft in het ouder initiatief Zuidplas. "Daar woont zij met negentien jongvolwassenen die allemaal een beperking hebben. Ze hebben eigenlijk een busje nodig zodat ze naar hun werk en dagbesteding gebracht kunnen worden."