Barend doet 6000 burpees voor KiKa: 'Het wordt een eitje!'

In de Fenixloods in Rotterdam-Katendrecht is op dit moment een bijzondere recordpoging aan de gang. Barend de Wit wil daar voor donderdagavond 21:00 uur zesduizend burpees hebben gedaan om geld op te halen voor KiKa, de stichting voor onderzoek naar kinderkanker.

"Vandaag is een speciale dag", zegt de 30-jarige Barend, vlak voor hij begint aan zijn burpeemarathon. "Mijn vader zou 68 jaar zijn geworden, maar hij is 2,5 jaar geleden overleden aan kanker."

Zijn vader was een fanatiek sporter en om hem te eren doet Barend donderdag zo veel mogelijk burpees. Het liefst dus zesduizend, maar in ieder geval 5235, want dat is er eentje meer dan de Canadees die nu het wereldrecord in handen heeft.

Elk uur 500 burpees

Een burpee is een uitdagende sportbeweging waarbij je eerst naar de grond springt, een push-up doet en vervolgens weer in de lucht springt. Om zijn doel te halen, moet Barend er elk uur vijfhonderd doen. Dat zijn er honderd per tien minuten.

"Als je het zo uitlegt, lijkt het heel makkelijk en ben je zo klaar", zegt verslaggever Jacco van der Giessen met een knipoog. "Ja, echt een eitje", reageert Barend lachend.

Omdat het wel een officieel record moet zijn, wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden. Zo wordt gemeten of hij hoog genoeg springt, worden de burpees door meerdere mensen geteld en wordt alles gefilmd.

