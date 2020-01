Braga over toekomst bij FC Dordrecht: 'Ben er nog niet uit'

De winterstop is doorgaans een periode dat er bij een voetbalclub beslissingen worden genomen met betrekking tot de toekomst. Bij FC Dordrecht is het de vraag of trainer Claudio Braga werkzaam blijft aan De Krommedijk.

Ik ben vooral met het hier en nu bezig," vertelt de coach over zijn persoonlijke toekomstplannen. "Op het juiste moment komt mijn toekomst wel aan de orde. Ik kan nu nog geen 'ja of nee' geven. Op dit moment weet ik nog niet of ik hier blijf of niet."

FC Dordrecht staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie en kent dus een erg teleurstellend seizoen. Braga zoekt geen excuses, maar weet wel dat het ook buiten het voetbalveld een onrustig halfjaar is geweest. "Er is bij ons ook meer gebeurd, ook buiten de vier lijnen. Wij als selectie proberen onze focus op het technische gedeelte te houden, maar als je binnen stapt krijg je toch alles mee."

Bekijk hierboven het gehele gesprek met Claudio Braga. Over Pedro Marques, die is teruggezet naar het tweede elftal en het vertrek van Anass Achahbar.