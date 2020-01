Rick Karsdorp doet weer mee met de groepstraining bij Feyenoord. De rechtsback is van de partij op de openbare training bij het trainingskamp in Marbella.

Ridgeciano Haps, Renato Tapia en Sven van Beek trainen vanwege blessures nog wel apart van de groep.

Meer updates over het trainingskamp van Feyenoord in Spanje volgen later. Donderdagmiddag is er op TV Rijnmond ook een extra sportuitzending te zien.