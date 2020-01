De derby tussen Excelsior en FC Dordrecht leeft in beide kampen

Daniël Breedijk over rentree FC Dordrecht: 'Blij om mij weer vrij in mijn hoofd te voelen'

Ricardo Moniz tevreden over winterstop Excelsior: 'We zijn nog fitter geworden'

Beide teams hebben een fitte selectie en dus zijn alle ingrediënten voor een mooie derby aanwezig. De wedstrijd is vrijdagavond ook live te volgen in een extra Radio Rijnmond Sport met integraal verslag van Sander Verrips en Dennis Kranenburg.

Excelsior neemt waarschuwing van 'heenwedstrijd' ter harte

FC Dordrecht mag dan wel laatste staan, bij Excelsior zijn ze gewaarschuwd. De wedstrijd in Kralingen eerder dit seizoen won Excelsior met 3-2, maar trainer Ricardo Moniz weet nog dat dit totaal anders had kunnen zijn. "Als zij hun kansen benutten staan we 2-0 of 3-0 achter. Het is een derby, dat roept iets extra's op bij hun en wij moeten ons daar tegen wapenen.

In de winterstop is zijn team volgens eigen zeggen nog fitter geworden. "Dat zie je bijvoorbeeld aan een speler als Valpoort, die nu echt dicht tegen het niveau van de basisspelers aan zit. Ik kan nu luxekeuzes maken," zegt Moniz.

Breedijk eindelijk weer terug bij FC Dordrecht

"Excelsior is voor mij heel speciaal, nog buiten het derbygevoel. Ik ben er begonnen als jeugdtrainer en ben daar gevormd. Een speciale week, hartstikke leuk", zegt trainer Claudio Braga.

Hij kan in de tweede seizoenshelft weer gebruik maken van verdediger Daniël Breedijk, die lang geblesseerd was aan zijn knie. Bekijk hierboven ook zijn voorbeschouwing op zijn rentree en een gesprek met Excelsior-verdediger Sander Fischer.